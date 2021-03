Il vice di Inzaghi Massimiliano Farris ha parlato di Lazio-Torino: ma la partita, in programma questa sera, non si giocherà

Il match tra Lazio e Toro non verrà giocato, infatti i granata che presentano diversi giocatori positivi al Covid-19 non sono partiti per Roma perché bloccati dall’Asl di Torino. Nonostante questo ieri, attraverso i canali ufficiali della Lazio, ha parlato il vice di Inzaghi Massimiliano Farris, con un passato nella Primavera del Toro. Sulla squadra allenata da Davide Nicola ha dichiarato: “Con Giampaolo il Torino aveva un’idea di gioco ben precisa, ora invece ha trovato continuità con i risultati. Con Nicola in panchina sono ancora imbattuti. Sono una squadra tignosa, fa parte del loro DNA. Lottano in ogni gara. Anche se attualmente occupano le ultime posizioni in classica, hanno voglia di risalire. Tutte le gare giocate contro di loro – ha poi proseguito – sono state decise da episodi. Alla luce del risultato di Bologna, c’è grande voglia di un riscatto immediato da parte nostra. I ragazzi saranno pronti”.