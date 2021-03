Buone notizie per il Torino: dai tamponi effettuati ieri non è emerso nessun nuovo positivo al Covid. Domani finisce l’isolamento

In casa Torino non c’è nessun nuovo positivo al Covid. I tamponi effettuati ieri dall’intero gruppo squadra hanno tutti dato esito negativo, resta quindi fermo a 8 il numero di calciatori granata contagiati dal focolaio scoppiato una settimana fa nello spogliatoio. Ora si attende l’ok dell’Asl per riprendere da domani gli allenamenti di squadra al Filadelfia, ricordiamo che l’isolamento domiciliare della squadra granata terminerà questa sera a mezzanotte.