Pietro Pellegri è nella lista dei 23 azzurrini che prenderanno parte agli Europei Under 21: può riscattare una stagione difficile

La Nazionale Under 21 del ct Nicolato sarà impegnata a partire da giovedì 22 giugno negli Europei Under 21. Gli azzurrini sono stati sorteggiati nel gruppo D, con Francia, Norvegia e Svizzera. Tra i 23 nomi che prenderanno parte al torneo c’è anche quello di Pietro Pellegri, reduce da un’annata a dir poco complicata con la maglia del Torino. L’attaccante granata, infatti, è stato letteralmente tormentato dagli infortuni, che lo hanno costretto a saltare complessivamente 14 partite tra Serie A e Coppa Italia. Nonostante le numerose assenze Pellegri è riuscito comunque a strappare il pass per gli Europei Under 21 e dovrà necessariamente sfruttare l’occasione per dare un senso alla sua stagione.

I numeri di Pellegri con la Nazionale

Pellegri ha fatto il suo esordio con la Nazionale Under 21 il 16 novembre 2021, all’età di 20 anni, 7 mesi e 30 giorni. Paradossalmente più tardi della sua prima chiamata con i grandi: Roberto Mancini, infatti, lo aveva convocato un anno prima per un’amichevole contro l’Estonia, poi vinta per 4-0. Pellegri giocò anche 18 minuti in quella gara. Sotto la guida tecnica di Paolo Nicolato, il classe 2001 ha giocato 5 gare, realizzando 2 gol e 1 assist in 288 minuti totali. Una media di tutto rispetto, che fa ben sperare in vista dell’inizio del torneo.