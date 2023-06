Alessandro Buongiorno è stato convocato da Mancini in sostituzione di Bastoni per la gara della Nazionale contro la Spagna

Questa sera allo Stadio De Grolsch Veste, in Olanda, l’Italia di Roberto Mancini sfiderà la Spagna del nuovo commissario tecnico Luis de la Fuente. In palio ci sarà l’accesso alla finale di Nations League, in cui la vincitrice della gara troverà la Croazia, reduce dalla vittoria ai supplementari sull’Olanda. Agli Azzurri servirà una prestazione perfetta contro le Furie Rosse: l’ultima vittoria della Nazionale sugli spagnoli è datata infatti al 27 giugno 2016, quando Chiellini e Pellè regalarono ad Antonio Conte la qualificazione ai quarti di finale degli Europei. Quella di stasera potrebbe essere una gara speciale per Alessandro Buongiorno, che non ha ancora fatto il suo esordio con la Nazionale maggiore.

Possibile esordio per il capitano del Toro?

Alessandro Buongiorno potrebbe scendere in campo per la prima volta con la maglia azzurra. Il capitano del Torino era stato inizialmente escluso dalla lista dei 23 convocati per gli impegni di Nations League, ma Bastoni è stato poi colpito da un attacco febbrile. Ecco allora che Roberto Mancini ha immediatamente chiamato Buongiorno per sostituirlo. Da capire se il ct deciderà di impiegare il difensore granata a partita in corso: al momento, infatti, i favoriti per partire titolari sono Acerbi e Toloi.