Per Michel Adopo troppe poche presenze e poca incisività: la personalità c’è ma la mostrerà altrove

Michel Adopo, arrivato nel 2017/18 al Torino U19 è cresciuto nel settore giovanile granata per poi andare in prestito alla Viterbese nella stagione 20/21. Quando è tornato sotto la Mole nel 21/22 ha trovato Ivan Juric che ha iniziato ad utilizzarlo per tappare i buchi e rimediare alla panchina corta, anche mettendolo in ruoli non suoi come il difensore centrale. In questa stagione il centrocampista francese si è messo in mostra in qualche occasione senza però riuscire mai a trovare continuità: poche presenze e pochi minuti per il giovane mediano. Il momento più alto della sua stagione è stato sicuramente il gol in Coppa Italia contro il Milan a San Siro.

I numeri della stagione

Michel Adopo in questa stagione ha totalizzato appena 9 presenze in campionato e due in Coppa Italia, giocando appena 262 minuti. Spesso utilizzato a fine partita il mediano francese ha sempre fatto il suo senza mai eccellere o impressionare. In Coppa Italia ha giocato 46 minuti in 2 partite contro Cittadella e Milan. In particolare nella partita contro i rossoneri Adopo è diventato un eroe per i tifosi granata, grazie al gol arrivato nei tempi supplementari su assist di Bayeye. Quel gol ha permesso al Toro di avanzare in Coppa Italia ma è stato l’unico della sua stagione. Nessun assist inoltre per il classe 2000. La sua stagione purtroppo è lievemente insufficiente.

Michel Adopo

Presenze totali: 11

Gol: 0

Assist: 0

Voto: 5,5