L’attaccante è arrivato quest’estate a Torino per 5 milioni di euro. Finora nessuna rete e una sola gara da titolare

Il Torino quest’estate ha dovuto fare i conti con una vera e propria fine di un’era. L’addio di Belotti. L’uomo da 113 reti in 251. Un bottino che lo ha fatto entrare di diritto nella storia della società granata, da cui si è separato al termine dello scorso campionato. Il Torino ha dovuto trovare dunque una risposta rapida per colmare un vuoto così importante. In rosa c’era già Sanabria e i granata hanno deciso di investire sul classe 2001 Pietro Pellegri, che già nei sei mesi precedenti aveva calpestato l’erba dell’Olimpico-Grande Torino ma da giocatore in prestito dal Monaco. 5 milioni al club monegasco. Dimostrazione di una scelta volta non solo al presente ma in particolare agli anni venturi. Peccato che finora la spesa non abbia portato ai suoi frutti. Presto per giudicare il rendimento di Pellegri, ma sicuramente si può discutere sullo scarso impiego e della difficoltà ad apparire negli undici titolari.

Pellegri, Juric gli preferisce Sanabria …. e Seck

158 minuti in 7 incontri in questo campionato. Decisamente un minutaggio inferiore alle aspettative. Juric gli preferisce Sanabria, il cui bottino di una sola rete non giustifica la scelta del tecnico di affidarsi al paraguaiano. E anche quando decide di dare una svolta all’attacco titolare, il croato gli preferisce Seck, come nell’ultima occasione. Fin qui soltanto un match disputato dal primo minuto, nella vittoria per 1-0 sul Lecce e la sensazione che dovrà ancora aspettare per farsi rivedere in campo con un minutaggio decoroso. Di fronte a Napoli e Juventus difficilmente Juric si lascerà andare ad esperimenti, ma ancora non è detta l’ultima parola. Adesso Pellegri sarà impegnato con l’Under 21 e proverà a rientrare nel club con ancora più motivazioni.