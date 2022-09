Addirittura dimezzate le tessere dalla 2019-2020. Il dato più alto dell’era Cairo resta il 2005-2006 e all’Olimpico l’anno successivo

La campagna abbonamenti del Torino è stata deludente. Lo Stadio Olmpico-Grande Torino di anno in anno si svuota sempre di più. Non è bastata la semplice apertura dei cancelli dello stadio dopo un biennio di privazioni dettate dalla pandemia per accendere la voglia di Toro ai tifosi. Molto su questo calo drastico ha influito il rapporto poco idilliaco tra la piazza e la società, con i primi seccati in particolare da una campagna acquisti poco soddisfacente per via di alcune partenze non rimpiazzate come si auspicava. Soltanto 5.870 tessere. Solo in una stagione si è fatto peggio e la situazione sportiva era ben più drammatica. Era l’annata 2010-2011 col Toro fresco della sconfitta nella finale playoff col Brescia e indirizzata verso una stagione da incubo agli ordini di Franco Lerda. In quel caso si toccò quota 5.263.

Il record dell’era Cairo

Il miglior risultato dell’era Cairo resta dunque quello della prima stagione di insediamento. 19.256 nel 2005-2006, quando il Toro giocava ancora al Delle Alpi e in quell’annata raccolse la promozione in A ai danni del Mantova. Il miglior risultato all’Olimpico-Grande Torino è dell’anno successivo, quello del ritorno in A e del centenario. Ben 17.489 tessere strappate. Numeri non proponibili nel confronto con l’attualità, in cui il Toro (senza tener conto delle stagioni 20/21 e 21/22) dalla stagione 2014-2015 ha sempre raccolto oltre le diecimila tessere. Un dato che in questa crolla verticalmente, addirittura dimezzandosi rispetto al 2019-2020 in cui gli abbonati erano 12.143.