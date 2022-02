La conferenza stampa di presentazione di Pietro Pellegri: ecco le parole del nuovo acquisto del Torino, arrivato dal Monaco

Arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Monaco, dopo la prima parte di stagione al Milan, Pietro Pellegri ora si presenta da nuovo giocatore del Torino. Ecco le sue parole: “Gli infortuni? Ora sto meglio, mi sto allenando bene. Sono venuto qua anche perché conosco il metodo di allenamenti di Juric e mi aiuterà a recuperare la forma fisica, ed è quello di cui ho bisogno. Il mio idolo? Ibrahimovic. Ho avuto la fortuna di giocarci assieme quest’anno e si è confermato il mio idolo”. Ancora Pellegri: “Mi porto dentro un bello zaino con qualche esperienza, infortuni, gol. Ho imparato a conoscere meglio il mio corpo, anche a causa di qualche infortunio. Non mi piace dire che vengo qua per il riscatto, ma perché credo nel progetto, nel direttore, nel mister. Penso che sia stata la scelta giusta”.

“I miei sogni son sempre gli stessi fin da quando sono bambino. Uno l’ho realizzato, diventando un calciatore da Serie A, l’altro è affermarmi e raggiungere gli obiettivi col club. Juric? Il mister lo conosco da parecchi anni, gli devo tanto. E’ stato uno dei primi a credere in me, mi ha portato in campo a 15 anni. Col mister siamo sempre rimasti in contatto, magari gli auguri di Natale, i compleanni. L’ho ritrovato come sempre, abbiamo un rapporto molto professionale. Sicuramente ha motivato la mia scelta che qui ci siano tanti giovani, è più facile integrarsi. Il progetto è valido, giovani di qualità e di prospettiva, è il progetto giusto”.