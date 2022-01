Le prime parole di Pietro Pellegri da calciatore granata: “Con Juric ho un bel rapporto e anche tanti bei ricordi”

“Mi sono trovato come a casa, ho trovato mio papà ad accogliermi (Marco, team manager del Torino, ndr) e quindi è stato un inizio diverso rispetto ad altre avventure. Anche al Genoa era team manager, non sarà un rapporto papà-figlio, ma professionale. Con il mister ho tanti bei ricordi, per esempio l’esordio”. Queste le prime parole di Pietro Pellegri, nuovo calciatore del Torino. A proposito di ricordi: Pellegri ha esordito in A giovanissimo proprio contro il Toro (aveva 15 anni e 280 giorni), a Torino, sostituendo Rincon che allora giocava nel Genoa: “Peccato non aver ritrovato Tomas. Ritrovo nello stadio in cui ho fatto il mio primo passo in Serie A”. Spazio anche alla vita privata, perché la compagna di Pietro è Victorija Mihajlovic: “Sì, e a breve mi raggiungerà”, ha spiegato l’attaccante granata. Sulla Nazionale e sul rapporto con Belotti: “Ho esordito con l’Estonia e ho avuto anche l’opportunità di conoscere un grande campione come il Gallo”.

Pellegri, i record e gli idoli

Di record ne ha collezionati tanti Pellegri, legati alla sua giovane età, ma nessuno di questi gli ha creato pressione. “Ho sempre vissuto bene questi record. So di dover lavorare e di dover fare sacrifici. Il mio idolo? Uno era Ronaldo il Fenomeno anche se ero piccolino quando giocava, l’altro Ibrahimovic, che ho avuto come compagno”.