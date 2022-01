Pietro Pellegri arriva al Torino e si presenta: scelta la maglia numero 64 per la sua stagione in granata. Ecco perché

Squadra nuova, vita nuova per Pietro Pellegri, approdato di recente in granata dopo una breve parentesi al Milan. Sotto la Mole ritrova Ivan Juric, tecnico che lo ha fatto esordire proprio contro il Torino e che è ora pronto a farlo crescere e a permettergli di dimostrare il suo vero valore. Oltre al croato però, il giovane ritrova anche il padre Marco, nella dirigenza del club. Ed è infatti a lui che ha dedicato il numero di maglia. Ha optato per l’anno di nascita,, che corrisponde al numero 64, lo stesso che aveva già in rossonero e che dimostra quanto siano affiatati.