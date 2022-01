Sanabria in Nazionale almeno fino al 3 febbraio assicura a Pellegri una chance in vista dell’Udinese, prossima avversaria del Torino in Serie A

Poco dopo il suo arrivo, ecco che il turno di Pellegri – ufficializzato ieri – potrebbe essere già arrivato. Dopo la pausa nazionali c’è infatti l’Udinese ad attendere i granata e, con Sanabria impegnato con il suo Paraguay fino alla notte del 2 febbraio, il tempo per recuperare è poco. L’attacco resta perciò decimato con Belotti ancora fuori dai giochi e Zaza che fin qui non ha convinto e difficilmente troverà altro spazio da titolare. Il neoacquisto granata è perciò l’uomo giusto e questa potrebbe essere la prima di una lunga serie di occasioni da non sprecare.

Toro, Juric e Pellegri si conoscono già

Un ritorno di fiamma importante ha caratterizzato l’approdo dell’ex Milan sotto la Mole. È infatti una vecchia conoscenza del croato, tecnico che lo ha fatto esordire nel calcio dei grandi e che può rivelarsi quello giusto per assicurargli il tanto atteso riscatto. In rossonero non ha infatti trovato spazio e per evitare che la storia si ripeta anche in granata, dovrà essere bravo a giocarsi le sue carte e convincere Juric.

Toro, Juric è tutto di Pellegri con Sanabria in Nazionale

Se a livello tecnico, sono tutti in discussione, anche il croato ha le sue preferenze. Tra queste c’è senza dubbio Sanabria, alla sua seconda stagione in granata ed autore di un buon inizio di campionato. Il rientro tardivo dalla Nazionale potrebbe però scalzarlo contro i friulani e permettere a Pelelgri di ritagliarsi un piccolo spazio. In settimana lavorerà indisturbato con il tecnico per mettere ocncretamente nel mirino il prossimo match.