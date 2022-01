La Serie A si ferma per la quinta volta in questa stagione per lasciare il posto alle Nazionali, tra i granata parte solo Sanabria

Il massimo campionato italiano si ferma per la quinta volta in questa stagione e per la prima volta nel 2022. In questa sosta di fine gennaio l’unico granata che ha lasciato il capoluogo piemontese per gli impegni con la sua Nazionale è Antonio Sanabria, anche perché non tutte le Nazionali avranno delle partite da disputare. Questa insolita pausa a gennaio servirà a recuperare le partite di qualificazione mondiale che non si sono disputate a causa del Coronavirus e che dunque devono essere recuperare in America e in Asia. Per quanto riguarda l’Italia gli Azzurri, che non dovranno scendere in campo, approfitteranno di questa pausa per uno stage indetto dal Ct Roberto Mancini che si svolgerà dal 26 al 28 gennaio a Coverciano. C’è da sottolineare che nessun giocatore del Toro prenderà parte a questo stage ma ci sarà Samuele Ricci che presto potrebbe approdare alla corte di Ivan Juric.

Gli impegni del Paraguay

Il Paraguay di Sanabria sarà impegnato in due sfide molto importanti per la qualificazione ai mondiali che si svolgeranno in Qatar. La prima partita in programma venerdì 28 gennaio contro l’Uruguay con calcio d’inizio alle ore 00:00 (ora italiana), mentre la seconda sfida sarà in trasferta martedì 1 febbraio contro il Brasile con calcio d’inizio fissato per le 20:00 (ora italiana). Poi l’attaccante paraguaiano farà ritorno a Torino per iniziare a preparare al Filadelfia la partita contro l’Udinese. Una sfida dove i granata vorranno sicuramente tornare a vincere, dopo il pareggio contro il Sassuolo che ha lasciato l’amaro in bocca ai granata per come è arrivato. Sanabria anche contro i friulani cercherà di trovare la via del gol ma prima proverà a farlo con il suo Paraguay.