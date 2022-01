Marko Pjaca nell’inizio del nuovo anno è sceso nelle gerarchie di Ivan Juric, ora il croato deve lottare per riconquistare un posto

Ivan Juric sicuramente stima e ha molta fiducia in Marko Pjaca, suo connazionale, che nella prima parte della stagione nonostante abbia riscontrato diversi problemi fisici non ha deluso, riuscendo a segnare anche 3 reti tra cui quella messa a segno contro il Sassuolo che ha portato i granata alla vittoria. Con il numero 11 del Toro è entrato a gara in corso e ha deciso il match, per di più segnando un gran gol. Ma parlando del presente Pjaca è sceso nelle gerarchie del suo allenatore. Il trequartista ex Juve dovrà sgomitare e non poco per riconquistare un posto anche perché Dennis Praet e Josip Brekalo stanno facendo molto bene e per Juric è difficile togliere uno dei due dalla formazione tipo, soprattutto perché i due hanno portato o meglio alzato il livello di qualità in campo. L’obiettivo principale del giocatore, come lui stesso ha dichiarato, oltre ad essere quello di dare una grande mano alla squadra è proprio quello di giocare con continuità. Toccherà all’11 granata sfruttare la sosta per mettersi in mostra e così poter sperare di scendere in campo contro l’Udinese.

Pjaca contro il Sassuolo prestazione negativa

Se sarà chiamato in causa nella sfida contro l’Udinese Pjaca andrà alla ricerca di un riscatto, dopo la deludente prestazione portata a casa contro il Sassuolo. L’11 granata contro i neroverdi è entrato in campo al 25’ minuto del secondo tempo al posto di Brekalo, che ha rimediato una buona prestazione, non riuscendo ad incidere come al suo solito. Così come Tommaso Pobega, anche lui entrato a gara in corso, non è riuscito a fare la differenza e a dare l’apporto che ci si aspettava. Pjaca dunque non è riuscito ad essere decisivo come all’andata. E così i granata, che hanno avuto in mano il pallino del gioco divertendo e divertendosi, poi sono stati beffati dalla rete messa a segno da Giacomo Raspadori.

Il Toro, per continuare a fare bene e per alzare piano piano l’asticella degli obiettivi, avrà bisogno del miglior Pjaca e questo il croato lo sa. Si spera che i guai fisici non tormentino più il trequartista classe 1995. A partire dalla partita contro la squadra guidata dall’ex granata Gabriele Cioffi, Pjaca dovrà dimostrare di essere pronto a scalare le gerarchie e dare una mano alla squadra a continuare a fare bene, con l’obiettivo di migliorare sempre di più. Per poterlo fare, non dovrà più ripetere prestazioni come quella contro il Sassuolo.