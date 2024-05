Ancora una volta, Pietro Pellegri ha deluso: l’attaccante ex Milan non ha mai sfruttato le chance dategli da Ivan Juric

Arrivati ormai alla fine della stagione del Toro, quando mancano tre partite e in maniera quasi aritmetica i granata sono senza obiettivi, è bene fare un bilancio di quello che non è andato a livello generale e di singoli. In tanti hanno deluso, e lo ha detto anche Juric: “Ho puntato su giocatori su cui non dovevo puntare: a gennaio dovevamo cederne cinque. Ci siamo arrangiati. A inizio anno abbiamo fatto valutazioni non giuste”. Tra i giocatori di cui si parla, quasi certamente potrebbe esserci anche Pietro Pellegri.

0 gol, basta questo

L’attaccante ex Milan è stato di gran lunga tra i peggiori per rendimento della stagione granata, e per affermare ciò con certezza basterebbe anche solo dare uno sguardo alle statistiche. 0 gol e 0 assist, numeri davvero pessimi per un calciatore che di ruolo fa la prima punta. Ma per allargare l’orizzonte, si possono anche considerare le sue prestazioni. Pellegri non si è mai contraddistinto in positivo, giocando praticamente sempre male. Il classe 2001 non è inoltre riuscito a sfruttare le chance dategli da Juric, che nei momenti di difficoltà di Sanabria ha provato a dare fiducia a lui a discapito di gente come Okereke.

Un futuro poco granata

Stando a quanto detto e fatto vedere dall’attaccante, le possibilità di vedere Pellegri un’altra stagione con la maglia granata sono davvero vicine allo 0%. La sensazione è che in tutti questi anni sarebbe potuto già andare via, ma Juric lo ha tenuto provando a stimolarlo. Ora che però il tecnico croato lascerà la squadra lo stesso dovrebbe fare il 23enne, che non ha mai convinto: le qualità possono anche esserci, ma per far parte del Torino serve di più.