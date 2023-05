Nella sfida tra Torino e Fiorentina, Pietro Pellegri si prepara per tornare titolare al centro dell’attacco granata

Dopo il successo di Verona, mancano ancora 3 partite alla fine del campionato. L’obbiettivo del Torino è solamente uno: raggiungere l’ottavo posto in classifica. Nella prossima partita, valida per la 36^ giornata contro la Fiorentina, Pietro Pellegri si prepara per tornare titolare. Appuntamento a domenica 21 maggio alle ore 15:00, allo Stadio Olimpico Grande Torino per Torino-Fiorentina. La condizione di Sanabria non è ottimale: il 9 paraguaiano è stato sotituito al 69′ di Verona-Torino per un fastidio muscolare. Al suo posto è entrato proprio Pellegri. Nell’allenamento a porte aperte al Filadelfia, Sanabria ha lavorato a parte, a conferma del problema fisico da smaltire. Gli esami strumentali poi, hanno evidenziato una lesione: non farà parte della partita contro la Fiorentina. Considerando che anche Miranchuk e Radonjic hanno lavorato a parte, mentre Vlasic è stato in gruppo, le soluzioni in avanti non sono molte. Ivan Juric quindi, per sostituire il suo bomber, si affiderà all’altra e unica punta centrale presente in rosa. Pellegri ha ritrovato il gol contro la Sampdoria e tornerebbe titolare a mesi distanza dall’ultima volta (Bologna-Torino, infortunio clamoroso dopo 3 secondi).

Pellegri: una stagione con infortuni e gol

Quella di Pellegri è stata l’ennesima stagione condizionata dagli infortuni, ma anche con qualche gol messo a segno. Per lui 18 presenze tra campionato e Coppa Italia, con 4 gol e 1 assist. In campionato ha saltato 12 partite per infortunio. Anche senza segnare, le prestazioni hanno convinto, ma la tenuta fisica è un problema per il ragazzo del 2001. Dopo averlo avuto in prestito nella seconda parte di stagione lo scorso anno, il Toro ha deciso di riscattarlo in estate dal Monaco per 4,20 milioni di euro. Le potenzialità sono enormi e Juric lo considera come un figlio: i presupposti per fare ancora meglio ci sono eccome.