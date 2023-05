Il paraguaiano ha rimediato una lesione focale del lungo adduttore sinistro: salterà sicuramente la Fiorentina

Durante l’ultima sfida di campionato in casa del Verona, Sanabria aveva accusato un problema muscolare che aveva costretto Ivan Juric a sostituirlo nella ripresa. L’ex Betis si è poi sottoposto agli esami strumentali del caso, che hanno evidenziato una lesione focale del lungo adduttore sinistro. Il Toro, nel comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, non ha però specificato i tempi di recupero. Brutta tegola per l’allenatore croato, che dovrà sicuramente fare a meno del suo bomber per la gara contro la Fiorentina di Italiano. Sanabria si è fermato proprio nel suo momento migliore: nella seconda metà di stagione, infatti, il numero 9 ha raggiunto gli 11 gol in Serie A, eguagliando il record di marcature realizzate in una sola annata del 2015/2016. Ma quando torna il classe ’96?

Poche speranze per lo Spezia

Come già detto, impossibile il recupero per la gara di domenica 21 maggio contro la Fiorentina. Per il turno successivo, in programma il 28 maggio in casa dello Spezia, ci sono invece delle piccole speranze. Tutto dipenderà dagli esami a cui Sanabria si sottoporrà la prossima settimana, che forniranno indicazioni più precise sui tempi di recupero dell’attaccante.