Il centrocampista granata dopo aver esordito in Serie A nel corso della passata stagione è tornato a giocare con la Primavera

Nelle ultime giornate della stagione 2024/2025 Paolo Vanoli ha voluto dare spazio ai giovani giocatori della Primavera granata per permettergli di esordire in Serie A.

Non dover lottare per la salvezza o per la qualificazione alle coppe europee ha concesso al Torino di dare spazio ai giovani giocatori per permettergli di acquisire un po’ di esperienza tra i professionisti. Tra questi, Perciun è stato uno dei ragazzi della Primavera ad aver avuto la possibilità di partecipare a più partite nel corso del finale della scorsa stagione, 5 in totale.

Il pupillo di Vanoli tornato nelle retrovie

Il centrocampista nel corso delle sue apparizioni in campionato si è guadagnato la sua prima convocazione con la nazionale Moldava, poi riconfermata nel corso della pausa nazionali di ottobre. Dopo essersi ritagliato un posto nelle rotazioni, Perciun ha dovuto fare un passo indietro con l’arrivo di Baroni. Il nuovo tecnico granata dopo aver osservato tutti i giovani della Primavera nel corso del ritiro estivo ha deciso di puntare sui suoi giocatori con più esperienza per l’inizio del campionato, senza aver mai dato la possibilità al giovane moldavo di poter partecipare a una partita della prima squadra.

L’ultima convocazione in Serie A

Con Baroni, Perciun non è ancora riuscito a trovare una singola apparizione con il Torino tra Coppa Italia e campionato. L’ultima convocazione del giocatore moldavo con la prima squadra risale alla prima giornata di Serie A, dove il Torino non è riuscito a evitare la prima sconfitta stagionale contro l’Inter. Da allora il classe 2006 è tornato ad allenarsi con la Primavera granata, con cui ha dovuto attraversare settimane difficili a causa dei risultati deludenti che avevano momentaneamente relegato i giovani granata nelle ultime posizioni della classifica. Con l’arrivo di Baldini, Perciun è tornato tra i titolari della Primavera, che nell’ultima settimana è riuscita a centrare il secondo successo stagionale contro il Cagliari, che ha permesso alla squadra di rialzarsi in classifica.