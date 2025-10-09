Nel corso della notte tra l’otto e il nove ottobre è stato esposto un nuovo striscione di protesta contro il presidente del Torino

La 16esima posizione in classifica non ha fatto altro che aumentare il dissenso e il volume delle proteste nei confronti della società granata.

I recenti risultati deludenti hanno spinto i tifosi del Torino a continuare a contestare la presidenza, e nella notte tra l’otto e il nove ottobre è stato mostrato un nuovo striscione contro Cairo. Il messaggio firmato dai Resistenti Granata è stato esposto al Robaldo, e il contenuto invitava il patron del Torino a vendere la società a seguito dei recenti risultati che hanno relegato la squadra granata nelle ultime posizioni della classifica: “Basta umiliazioni Cairo togliti dai C******i”.