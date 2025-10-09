Nel corso della notte tra l’otto e il nove ottobre è stato esposto un nuovo striscione di protesta contro il presidente del Torino
La 16esima posizione in classifica non ha fatto altro che aumentare il dissenso e il volume delle proteste nei confronti della società granata.
I recenti risultati deludenti hanno spinto i tifosi del Torino a continuare a contestare la presidenza, e nella notte tra l’otto e il nove ottobre è stato mostrato un nuovo striscione contro Cairo. Il messaggio firmato dai Resistenti Granata è stato esposto al Robaldo, e il contenuto invitava il patron del Torino a vendere la società a seguito dei recenti risultati che hanno relegato la squadra granata nelle ultime posizioni della classifica: “Basta umiliazioni Cairo togliti dai C******i”.
Adesso arriva l avvocato delle cause perse Scimmio e vi sgrida a tutti 😀
Ma è il suo mantra… Nel calcio è vissuto un ventennio con le umiliazioni sto bottegante da quattro soldi!!!! Poi proprio sul grande ROBALDO lo striscione dopo tutta la fatica che ha fatto per farlo redigere!!! INGRATI questi tifosi… Chi è contro Cairo è contro la Cairese dice il saggio… Leggi il resto »
No, il tuo detto è corretto, è il suo che utilizza la parola “Toro” a sproposito. Però va compatito, lui ha vissuto solo l’era cairo e quindi si è convinto che il Toro sia questa roba qui…poveraccio