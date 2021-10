L’ex ds del Torino, Gianluca Petrachi, ha parlato del Torino, della Roma e degli attuali rapporti con i due club: “Toro in perdita, ci sono ancora calciatori miei”

Ha parlato sulle pagine di Tuttosport l’ex ds del Torino, Gianluca Petrachi, tornando anche all’esperienza granata e ai rapporti attuali col club. “Provo grande affetto per il Toro, lì c’è ancora tanto di me: Belotti, Singo, Milinkovic, Lukic, Bremer, Ansaldi sono calciatori miei. Un gruppo mortificato, sotto la mia gestione la squadra ha fatto record di punti e due ingressi in Europa League”, ha spiegato Petrachi. “Abbiamo fatto plusvalenze prossime ai 200 milioni e potevano essere di più se fosse stato venduto Belotti quando ci fu la possibilità. I numeri dicono che dopo me il Toro è tornato ad essere in perdita”. Poi su Cairo: “Non lo sento più, nell’ultimo anno in granata non parlavamo, prima avevamo sempre avuto un buon rapporto. Se non fossi andato via io mi avrebbe cacciato lui”.

Petrachi su Anguissa e il Torino

Poi racconta un retroscena di mercato che riguarda Anguissa: “Nel 2015-2016 l’avevo trattato col Toro, era al Marsiglia, avevo offerto 9 milioni ma la cifra fu considerata bassa. Fu venduto al Fulham per 25 milioni”. Infine su Juric: “Un allenatore da Toro, che ha coraggio e che stimo moltissimo”.