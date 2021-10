Passata l’emergenza, Juric può contare su tanti giocatori offensivi: il Torino, ora, ha l’imbarazzo della scelta

L’importanza di alternare, Ivan Juric l’ha sottolineata più volte dopo la vittoria contro il Genoa per 3-2: “I ragazzi in attacco hanno fatto bene, l’importante è averli a disposizione tutti, in modo da poterli alternare”. E come dargli torto, visto che i cinque cambi gli danno la possibilità di mettere dentro, nella stessa partita, Sanabria, Belotti, Linetty, Praet e Brekalo. Non è mica poco, perché i cinque – che saranno sei, dopo il ritorno di Pjaca – portano soluzioni differenti ad un piano di gioco che, di partita in partita, si sta facendo più collaudato.

A Milano il dilemma: Belotti o Sanabria dall’inizio?

Ora il problema è scegliere chi far cominciare e chi far subentrare. Il dilemma avrà il primo atto a Milano e i protagonisti saranno Belotti e Sanabria: il paraguaiano è tornato al gol, il Gallo è entrato con il piglio giusto, prendendosi i complimenti del suo allenatore. Juric la pensa così: “Tonny ha fatto assist e gol e ci ha fatto fare bene. Il Gallo è entrato mi sembrava quello di due-tre anni fa, aveva più gamba rispetto all’ultima, un atteggiamento diverso. Ci ha dato una grande mano. Questa è una risorsa. Secondo me una squadra normale deve avere due attaccanti perché così li può alternare”.

Torino, i trequartisti tutti dentro: l’arma di Juric

Nella testa del tecnico, lo stesso discorso vale per i trequartisti. Linetty ha portato l’acqua fin qui, mettendoci anche qualità a sprazzi: alternarlo a Praet, che ha un tasso tecnico di gran lunga superiore rispetto a molti dei compagni, è un plusvalore. Juric, poi, non vede l’ora di avere di nuovo a disposizione Pjaca, perché con l’11 aveva un’arma in più, là davanti. Bisognerà ancora aspettare (ecco quanto), ma poi l’ex Juve potrà tornare ad alternarsi con Brekalo. Là davanti si giocherà in sei ogni partita. E non è mica poco.