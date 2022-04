L’ex direttore sportivo del Toro Petrachi torna a parlare del club granata a distanza di diversi anni dal suo addio

Il ds Gianluca Petrachi è tornato a parlare di Toro al quotidiano Il Mattino a distanza di diversi anni dal suo addio al club granata, avvenuto nel giugno 2019, quando il dirigente pugliese lasciò il capoluogo piemontese per andare alla Roma, dove poi fu sollevato dall’incarico. Petrachi ha parlato sia della sua avventura in granata sia del Toro attuale dichiarando: “Salvare una squadra nelle condizioni in cui l’aveva trovata nella scorsa stagione è stato un vero miracolo per cui bisogna fare i complimenti a Nicola. Il Toro poi ha fatto benissimo a prendere Juric, che sta cercando di dare la propria mentalità ma non è semplice, bisogna dargli tempo”.

Petrachi: 200 milioni di plusvalenze”

Poi ancora sulla sua esperienza al Toro: “Io ho impiegato dieci anni per portare il club a un livello diverso dall’autogestione; negli ultimi 5-6 anni producemmo 200 milioni di plusvalenze e riuscimmo anche a qualificarci in Europa League, partendo dalla B con un’ossatura fatta di giocatori italiani a cui unire alcuni stranieri che avrebbero portato un guadagno considerevole, e così è stato”.