Alla viglia del match contro la Salernitana, Juric rimprovera pubblicamente Aina reo di non allenarsi più nel migliore dei modi

Non sono state proprio parole al miele quelle usate da Ivan Juric nei confronti di Ola Aina nella conferenza stampa di presentazione dell’importante match, per entrambe le squadre con motivazioni diverse, tra Salernitana e Torino. Sull’esterno nigeriano il tecnico croato ha dichiarato: “Da quando è tornato secondo me non si è allenato bene. Lui ha finito il girone d’andata in modo strepitoso, poi dopo la Coppa d’Africa non si è mai allenato nel modo giusto. Io spero che lui alzi il livello perché secondo me ha tanto da dare”.

Torino, per Aina l’ultima presenza a dicembre contro l’Inter

Sarà fondamentale anche la voglia di Aina di rimettersi in careggiata dopo un periodo particolarmente negativo. Il numero 34 granata, che fin qui in questa stagione ha collezionato 18 presenze tra Serie A e Coppa Italia, vuole tornare a scendere in campo per dare una mano al Toro che come lui sta attraversando un periodo buio, con i granata che non riescono più a vincere. Aina non scende in campo con addosso la maglia del Toro dal 22 dicembre, quando i granata hanno giocato a San Siro contro l’Inter, perdendo 1-0. È passato davvero troppo tempo dall’ultima partita del terzino in granata e Juric spera che le parole usate in conferenza stampa possano riaccendere il fuoco della motivazione dentro l’animo del difensore nigeriano. Adesso il numero 34 granata deve assolutamente ritrovare la serenità e il Toro, Juric in primis, cercheranno di dare una mano al difensore ex Chelsea perchè i granata avranno bisogno anche di lui per il rush finale di stagione.