Bremer è cresciuto in modo esponenziale nelle ultime tre stagioni: dai gol alle presenze e la correzione degli errori, ecco i numeri

È sicuramente l’uomo granata del momento Gleison Bremer, entrato di diritto tra i migliori difensori d’Europa attualmente disponibili. Oltre ad aver attirato su di sè gli occhi di diversi club, il brasiliano ha esternato una crescita esponenziale dal suo approdo in Serie A. Con Juric, è arrivato infatti il suo periodo più florido, che ha permesso al club di riscattarsi dopo due stagioni disastrose.

Bremer, una presenza costante che vale oro

Da ragazzino inesperto è diventato un vero e proprio veterano del nostro campionato e a dimostrarlo sono i numeri. Lanciato da Walter Mazzarri, è riuscito a ritagliarsi il suo posto fino a prendere le chiavi della difesa granata. Partito dal 66,5 % e con ormai il 90,7% dei minuti giocati, il brasiliano resta fuorid all’undici titolare solo se strettamente necessario. Anche per quanto riguarda la statistica degli expected gol da calci piazzati, il difensore è cresciuto molto: da 1.24 con Mazzarri e Longo, è passato a 2.68 con Giampaolo e Nicola, fino al 4.76, quindi quasi il doppio, con Juric.

Bremer, re dei recuperi e impeccabile in difesa

Il suo spiccato senso del gol lo ha sempre caratterizzato. L’apice è stato sfiorato nella scorsa stagione con cinque reti all’attivo. Ciò che invece si è distinto in positivo è la capacità di leggere le intenzioni avversarie e di recuperare palloni: da 6.9 nel 2019-2020, c’è stato poi un calo nel 2020-2021, per poi sfiorare il massimo nella stagione in corso (9.3). Lo stesso è accaduto sul fronte errori e in particolare quelli che hanno portato a gol. Attualmente sono infatti zero le ingenuità commesse da Bremer. La cura Juric ha funzionato anche con lui che si è trasfoormato in una scommessa vinta.