Salernitana-Torino diventa un’occasione da non sprecare per Pjaca, più in dubbio sul futuro rispetto a Brekalo e Praet

Tra le questioni irroslte che devono trovare soluzione entro la fine del campionato ce n’è una che riguarda Marko Pjaca. Approdato in granata in estate, l’ex Juve è partito col botto calando però a corso d’opera. Restano quindi tanti i dubbi su di lui, soprattutto sul fronte futuro. Le ultime partite serviranno a fare tutte le valutazioni del caso e si patirà proprio domani con Salernitana-Torino, dove il croato, salvo imprevisti, tornerà ad essere titolare.

Pjaca, la Salernitana è l’occasione giusta per ribaltare le aspettative

C’è tanto in ballo per il trequartista granata, che purtroppo o per fortuna, giocherà al fianco del connazionale Josip Brekalo, negativizzatosi dal Covid di recente e quindi a disposizione in vista di domani. Un duo forzato dalle assenze che hanno colpito il Toro e non tra le opzioni che più piacciono al tecnico. Con Pobega squalificato e Praet ancora indisponibile, la scelta è ricaduta su Pjaca, che dvorà sfruttare la meglio questa occasione.

Pjaca, col Cagliari l’ultima volta in coppia con Brekalo

L’ultima volta il risultato non è stato particolarmente soddisfacente. La coppia è stata proposta titolare contro il Cagliari, match che ha visto i granata perdere per 1-2 tra le mura amiche. Un risultato emblematico per quanto riguarda il periodo che il club sta vivendo. E Pjaca non è esente da colpe: il suo calo drastico non ha portato benefici, soprattutto dallo stop di Praet. È quindi diventato il trequartista meno gradito tra i tre in rosa e contro la Salernitana dovrà ribaltare ogni pronostico per essere convincente.