Pobega questa mattina è stato operato al naso a causa di un colpo subito contro il Venezia: ora giocherà con una maschera protettiva

Sabato sera, nella partita contro il Venezia, Tommaso Pobega ha subito un colpo al naso che lo ha costretto questa mattina a sottoporsi a un intervento chirurgico per ridurre la frattura delle ossa nasali. L’intervento è perfettamente riuscito e nei prossimi giorni il centrocampista sarà a disposizione di Ivan Juric e ci sarà anche venerdì sera nel derby contro la Juventus: il numero 4 dovrà però allenarsi e giocare con una speciale mascherina protettiva, come aveva fatto Koffi Djidji negli scorsi mesi per lo stesso infortunio.