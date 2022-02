Acquisto di prospettiva quello di Simone Ricci, ma anche un ottimo rinforzo per il presente, prima però deve adattarsi al calcio di Juric

Contro il Venezia sembrava poter essere la partita perfetta per il debutto di Samuele Ricci, appena arrivato a Torino. Le assenze di Lukic e Mandragora avevano fatto pensare ad una coppia di centrocampo composta da Pobega e Ricci, tuttavia Ivan Juric ha preferito schierare Karol Linetty, questo perché, come ha detto lo stesso tecnico granata, Ricci deve ancora adattarsi al sistema di gioco del Torino, squadra molto differente dall’Empoli. Se con la squadra toscana il centrocampista era abituato a fare da regista, al contrario qui Juric chiede anche frequenti inserimenti, scambi di posizione e pressing intenso. Per poter essere pronto ad esordire con la maglia granata quindi Samuele Ricci deve cambiare le sue abitudini sul campo, e prepararsi ad un nuovo tipo di calcio.

Juric deve forgiare Ricci

Lo stesso Juric ne ha parlato alla vigilia di Torino-Venezia, dicendo che ha sempre giocato un calcio diverso e che è normale che stia incontrando qualche difficoltà, ma che sicuramente migliorerà, che ci vorrà un po’ di tempo ma che, essendo un ragazzo intelligente, presto si sarà integrato nel gioco del Torino. Tuttavia, ora che Lukic e Mandragora sono nuovamente a disposizione di Ivan Juric sarà difficile per Ricci riuscire a guadagnare un posto da titolare, probabilmente potrebbe entrare a partita in corso.