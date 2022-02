Il belga del Torino Dennis Praet è stato operato a causa dell’infrazione ossea che lo costringerà a restare fuori diverse settimane

Operazione riuscita per Dennis Praet: l’infortunio, che costringerà il calciatore ad uno stop piuttosto lungo, ha reso necessario l’intervento per il belga, che dopo il periodo di riposo stabilito con lo staff comincerà con la riabilitazione. Sul suo rientro Juric si è mostrato pessimista: “Ha finito la stagione”, ha detto sabato sera dopo la sfida col Venezia, considerato che per Praet ci vorranno circa 60 giorni per tornare ad allenarsi.

Ecco il tweet del Torino: