Due gol subiti nella sconfitta contro il Venezia: il Torino ha subito 4 gol in 2 partite, non succedeva dalle prime due gare di campionato

Le pesanti sconfitte contro l’Udinese e il Venezia hanno messo in discussione le certezze del Torino. Infatti, i granata fino alla partita contro l’Udinese erano la terza difesa migliore del campionato a pari merito con la Juve con solamente 21 gol subiti in 22 partite. Nelle ultime 2 gare però la difesa piemontese non si è rivelata attenta come al solito, e per questo il Toro di Juric ha perso punti preziosi che avrebbero potuto lanciare la squadra torinese verso una clamorosa qualificazione in Conference League o addirittura in Europa League. L’ultima volta in cui la squadra allenata da Ivan Juric aveva preso 4 gol in 2 partite risale alle prime due sfide di campionato contro l’Atalanta (persa in casa 1-2) e contro la Fiorentina (persa in trasferta 2-1).

Pesano anche le assenze

Sicuramente non hanno aiutato le molte assenze nelle due sfide in questione, infatti contro l’Udinese mancava Bremer per squalifica, Djidji non aveva giocato per infortunio, e anche Buongiorno non era al massimo della condizione, inoltre mancava anche lo stesso allenatore per squalifica. Anche contro il Venezia ci sono state alcune assenze pesanti, infatti a centrocampo mancavano Mandragora e Lukic per squalifica e al loro posto hanno giocato Pobega e Linetty (coppia poco collaudata), anche Buongiorno che durante la partita con l’Udinese era uscito per infortunio non è entrato in campo, da aggiungere anche l’assenza di Praet che è uno dei titolarissimi del tecnico croato sulla trequarti (fuori per infortunio).

Tuttavia nonostante i molti assenti, anche i presenti in campo hanno spesso giocato al di sotto delle loro possibilità, e questo ha portato alle due pesanti sconfitte. Ora per rilanciarsi i granata dovranno dare il massimo nella prossima partita (contro la Juve), ma per poter fare risultato contro la rivale cittadina i granata non possono giocare come nelle ultime due gare.