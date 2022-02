Tra gli ostacoli che il Toro dovrà superare nel derby c’è sicuramente il tridente d’attacco bianconero formato da Dybala, Vlahovic e Morata

Il derby della Mole si avvicina a passo spedito. Il Toro, archiviata la sconfitta contro il Venezia, prepara al Filadelfia la partita contro la Juve. Una sfida che per la squadra granata sarà molto complicata. A destare particolari preoccupazioni è sicuramente il tridente d’attacco della Juve formato da Paulo Dybala, Dusan Vlahovic e Alvaro Morata. Un tridente che anche contro l’Atalanta, anche se non è riuscito ad andare in gol, ha dimostrato di funzionare bene. Ai tre attaccanti della Juve, contro i bergamaschi, è mancata solo un po’ di precisione in fase di finalizzazione, ma i tre bianconeri sono stati pericolosi in più occasioni. Dybala, Vlahovic e Morata vorranno rifarsi a tutti i costi contro il Toro, ed è per questo che i granata dovranno farsi trovare pronti e seguire la linea tracciata da Bremer dopo il match contro il Venezia, quando ha dichiarato: “Il derby dobbiamo andare a giocarlo cattivi, più di prima perché abbiamo sbagliato due partite e abbiamo perso. Quindi contro la Juve sarà la partita della vita”. Il Toro venerdi sera non potrà sbagliare.

Bremer sa già come fermare Vlahovic e lo ha dimostrato

A proposito di Bremer il Toro punterà su di lui per provare a fermare Vlahovic dato che il difensore lo scorso 9 gennaio, nel match tra i granata e Fiorentina, club dove ancora giocava Vlahovic, non fece praticamente toccare palla all’attaccante serbo. Ora ci riproverà nel derby della Mole, ma i granata sanno benissimo che dovranno fare attenzione anche a Dybala, il giocatore che fin qui in campionato ha segnato 7 reti e a Morata, che di gol ne ha fatti 5. Con il nuovo tridente d’attacco la Juve oltre a segnare di più ha anche subito di meno. Juric lo sa e dovrà motivare al massimo i suoi ragazzi per farli scendere in campo senza timori e con il coltello fra i denti. Il Toro, dopo le sconfitte rimediate contro l’Udinese e il Venezia, non potrà assolutamente permettersi di rimediare un’altra sconfitta che significherebbe allontanarsi ancora di più dalle zone alte della classifica, dicendo praticamente addio al raggiungimento di una possibile possibile posizione europea.