Il Toro è l’unica squadra della Serie A alla quale non sono stati concessi rigori: in Europa solo due francesi e due tedesche

C’è un dato insolito che ha come protagonista il Toro. I granata sono l’unica squadra in Serie A che non ha ancora ricevuto nessun rigore a favore. Un aspetto interessante con il Toro che, oltre a questo, spesso si è trovato a recriminare per dei torti arbitrali. L’ultimo molto recente, infatti risale all’ultima giornata di campionato che si è disputata. La squadra di Ivan Juric si è vista annullare un gol segnato da Andrea Belotti. Tornando alla classifica dei rigori assegnati a favore, il Toro si è trovato ad occupare l’ultima posizione, da solo, dopo la partita Salernitana-Spezia dove la squadra di Thiago Motta ha ricevuto a favore due rigori. Prima di quella partita anche la squadra ligure era a quota zero rigori fischiati a favore. I granata adesso sono da soli, ultimi, mentre guida questa particolare classifica il Napoli che fino ad ora ha ricevuto dieci rigori a favore. Al secondo posto l’Inter e, sul gradino più basso del podio, la Fiorentina che ha ricevuto otto rigori.

2 squadre francesi e due tedesche nella stessa situazione del Toro

Se si considerano i cinque campionati più importanti ovvero Premier League, Serie A, Ligue 1, Bundesliga e Liga, solo 4 squadre si trovano nella stessa situazione del Toro, ovvero quella di non aver ricevuto rigori a favore nella stagione in corso. Si tratta di due squadre francesi, Troyes e Rennes, e due tedesche, Colonia e Hoffenheim. E c’è da sottolineare che il Toro è una squadra che di occasioni ne ha create molte e ha spesso giocato dei palloni nelle aree di rigore delle avversarie. Forse a influenzare questa classifica è stata la lunga assenza di Belotti per infortunio, dato che nelle ultime stagioni il numero 9 granata è stato sempre uno degli attaccanti “più picchiati”. Inoltre non sempre è stato tutelato, come avrebbe dovuto, dagli arbitri. Solo il tempo ci dirà se il Toro finirà la stagione senza avere rigori a favore. Se dovesse succedere sarebbe sicuramente qualcosa di storico.