Dennis Praet è diventato allenatore. No, non appende gli scarpini al chiodo ed è ancora troppo. presto ancora per vederlo sulla piazza. Insieme ad altri 17 giocatori nella nazionale del Belgio ha ottenuto la licenza da tecnico UEFA A per allenare giovanili o diventare collaboratore in una prima squadra. Un riconoscimento che di solito si può ottenere soltanto a carriera da giocatore ultimata, ma in questo caso la federazione belga ha chiesto e ricevuto un’esenzione da Nyon. Tra i diavoli rossi coinvolti in questo corso durato due anni e condotto dal responsabile della formazione degli allenatori nella federazione belga Kris Van Der Haegen, anche l’”italiano” Dries Mertens. La lista completa comprende: Kevin De Bruyne, Jan Vertonghen, Christian Kabasele, Simon Mignolet, Leandro Trossard, Dennis Praet, Axel Witsel, Matz Sels, Youri Tielemans, Thomas Vermaelen, Dries Mertens, Timmy Simons, Nicolas Lombaerts, Steven Defour, Sébastien Pocognoli, Dedryck Boyata, Laurent Ciman.