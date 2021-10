Praet ha avuto un ottimo impatto nella sfida contro il Milan sfiorando anche il gol colpendo la traversa nel finale di partita

Il Toro dopo la vittoria contro il Genoa cade a San Siro contro il Milan che, grazie alla rete di Giroud, conquista i 3 punti contro i granata. Da evidenziare qualche nota lieta per la squadra guidata da Ivan Juric, in primis l’ottima prestazione portata a casa nonostante il risultato finale, ma c’è da sottolineare anche la buona gara di Dennis Praet. Il belga ha messo in campo molte qualità, riuscendo a mandare quasi in gol Sanabria. E a 5 minuti dalla fine con un tiro poi deviato colpisce la traversa che gli nega la gioia del gol. Comunque Praet, entrato a gara in corso al post di Linetty, ha dimostrato che per quanto riguarda il tasso tecnico può alzare notevolmente l’asticella, potendo così risultare un’arma molto importante per Juric .

Torino, Praet sempre più in forma

Ora che i guai muscolari sono alle spalle e che sta ritrovando la miglior forma, Praet potrà continuare a fare bene, sulla scia delle buone prestazioni contro il Milan e il Genoa, sabato sera tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino, contro la Sampdoria. Non sarà una partita come le altre per Praet che affronterà una sua ex squadra. Infatti, il belga ha vestito la maglia blucerchiata per 4 stagioni, collezionando ben 98 presenze e segnando 4 gol. Il numero 22 del Toro, classe 1994, per il momento in granata non ha mai sfigurato. Ha sempre dimostrato di essere una pedina con tanta qualità nello scacchiere di Juric e sicuramente non vorrà fermarsi contro una sua ex squadra. Nel mirino di Praet e del Toro deve esserci solo la Sampdoria, per rialzare la testa dopo la sconfitta contro il Milan.