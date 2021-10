Le parole di Ola Aina dopo la sconfitta 1-0 contro il Milan a San Siro, con la vittoria dei rossoneri che porta la firma di Giroud

Ola Aina, dopo la partita contro il Milan terminata 1-0 in favore dei rossoneri, è intervenuto ai microfoni di Torino Channel. Il numero 34 del Toro ha dichiarato: “Siamo delusi. Come abbiamo visto anche oggi la squadra ha le qualità per competere con chiunque in campionato. Ci sono momenti del match in cui sentiamo di poter fare male agli avversari ma purtroppo siamo stati anche sfortunati. Dovremmo essere più cinici e provarci di più, possiamo competere contro chiunque lo abbiamo dimostrato tutta la stagione e lo abbiamo fatto anche stasera (ieri,ndr). Non dobbiamo smettere di credere in noi stessi. Non è facile quando i risultati non ci sono ma siamo pronti a lottare l’uno per l’altro. So cosa vuole da me Juric, vuole che corra tanto e che dia tutto, è molto esigente sia con me e sia con la squadra. Siamo tutti con lui e vediamo dove arriveremo insieme”.