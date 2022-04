Praet è tornato al Filadelfia, ora il belga vuole premere sull’acceleratore per tornare in campo e conquistare la permanenza al Toro

Sicuramente lunedì 4 marzo sarà stata una bella giornata per il Toro, non solo perché i granata erano reduci dal ritorno dalla vittoria ai danni della Salernitana rimediata all’Arechi, ma anche perché Dennis Praet è tornato a lavorare al Filadelfia, dopo il brutto infortunio che lo aveva colpito. Il trequartista belga aveva rimediato una parziale frattura del quinto metatarso del piede destro ed era stato così costretto a sottoporsi ad un intervento ad Anversa, per poi passare la fase post-operazione in Belgio. Ora che il numero 22 è tornato nel capoluogo piemontese, sia lui che Ivan Juric sperano che possa tornare a disposizione a maggio per il rush finale di stagione. Un obiettivo difficile ma non impossibile. Per il momento tengono tutti le dita incrociate. Per l’ex tecnico dell’Hellas Verona ritrovare Praet per le ultime giornate di campionato sarebbe davvero importantissimo.

Praet: una pedina fondamentale che vuole rimanere all’ombra della Mole

Il trequartista ex Sampdoria fin qui nella sua avventura in granata ha raccolto 17 presenze in campionato e 1 in Coppa Italia, riuscendo a mettere a segno 2 reti. Ma al di là dei 2 gol realizzati, Praet ha sempre dimostrato di essere un giocatore molto importante per Juric e di aver aumentato il tasso qualitativo del Toro. Praet ora vuole tornare il prima possibile nella lista degli arruolabili per dare una mano ai compagni nell’ultima parte di campionato e per far vedere che i granata possono puntare su di lui anche per il futuro. La volontà del Toro è quella di cercare di convincere il Leicester a un rinnovo del prestito per un’altra stagione. Probabilmente non sarà semplice, ma la trattativa tra i due club per il momento è alle prime battute. Rimane il fatto che adesso la priorità è rivolta unicamente al finale della stagione in corso, con la speranza che Praet possa recuperare dal brutto infortunio il prima possibile e nel modo migliore.