Dopo l’esordio in maglia granata contro il Lecce, Matteo Prati è ora in ballottaggio con Ilkhan per una maglia dal 1′

Dopo gli esordi in campionato e in Coppa Italia, Matteo Prati torna dalla diffida che lo ha costretto a saltare la trasferta di Firenze ed è a caccia di una maglia dal 1′ contro il Bologna. Il centrocampista classe 2003, che ha fatto il suo debutto in Coppa Italia dal primo minuto fornendo una buona prestazione, è per la prima volta in ballottaggio con Ilkhan per un posto da titolare nello scacchiere di Baroni.

Prati, è aperta la sfida a Ilkhan

Matteo Prati, dopo l’ammonizione rimediata contro il Lecce che gli è costata la squalifica in campionato, è stato schierato dal primo minuto nella sfida di Coppa Italia persa 2-1 contro l’Inter. Questa scelta è stata, anche, dettata dalla necessità di dare a Ilkhan un turno di riposo e allo stesso tempo di mettere alla prova il nuovo innesto granata, che avrebbe saltato la sfida successiva di campionato. Ora che sono regolarmente a disposizione entrambi il duello è ufficialmente iniziato e fino a domenica Baroni avrà modo di pensare.

La duttilità di Prati

Il centrocampista ex Cagliari nasce come regista, ma può giocare all’occorrenza come mezzala di centrocampo. Questo permette al tecnico di valutare più possibilità, ma allo stesso tempo di mettere in ballottaggio due giocatori che, in quel ruolo, stano performando molto bene. Vlasic e Casadei, quest’ultimo soprattutto nell’ultimo periodo, stanno giocando ad alti livelli ed è difficile privarsene nel loro momento di forma migliore, a questi si aggiunge anche Gineitis che Baroni ritiene essere importante in virtù del suo mancino che, anche in questo caso, da maggiori soluzioni in mezzo al campo. Il numero 4 granata, dunque, rimane una carta preziosa che Baroni deciderà solo alla fine se giocarla o meno dall’inizio.