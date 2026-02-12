Dopo il match di Coppa Italia contro la Lazio l’infermeria rossoblù vede nuovi volti, ecco chi potrà recuperare per la gara contro il Toro

La gara di Coppa Itali contro la Lazio non ha dato solo esito negativo sul piano del risultato per il Bologna, ma anche nuovo lavoro da svolgere alla propria infermeria, che vede nuovi giocatori lasciare il campo con problemi fisici. Nella sfida valevole l’accesso alle semifinali, il Bologna ha dovuto sostituire Nikola Moro, uscito a favore di Freuler al 61′ per una contusione al costato. All’assenza dello squalificato Pobega si aggiunge anche la probabile rinuncia alla trasferta di Moro, con un reparto di centrocampo che perde due uomini importanti per Italiano.

Problemi anche per Lucumì

Anche per John Lucumì ci sono stati dei problemi nel finale di gara contro i biancocelesti: all’80’ il difensore colombiano è stato sostituito da Helland, uscendo dal campo a causa di forti crampi che non gli hanno permesso di proseguire l’incontro. Per lui potrebbe comunque esserci possibilità di partire alla volta del capoluogo piemontese, ma potrebbe essere tenuto in panchina come precauzione nei suoi confronti.

Il resto degli infortunati

A completare il bollettino medico della formazione rossoblù ci sono alcuni giocatori dagli infortuni un po’ più stagionati: su tutti Lykogiannis, assente da già 6 partite per un problema di natura muscolare e che dovrebbe rientrare a disposizione del tecnico siciliano verso fine febbraio-inizio marzo. Vi è poi l’assenza di Lorenzo De Silvestri, già 3 match saltati per lui e non sarà disponibile con ogni probabilità per quella che sarebbe stata una sfida da ex per lui. A concludere assente anche Heggem nell’ultima uscita dei bolognesi.

Bologna che, dati alla mano, resta comunque una delle squadre meno colpite dagli infortuni del campionato italiano in corso assieme a Milan e Udinese.