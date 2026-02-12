Con un Casadei veramente in forma, Gineitis potrebbe perdere spazio in questo finale di stagione, Baroni però lo reputa importante

Momento entusiasmante di stagione per Cesare Casadei, 3 gol in un mese e forma fisica totalmente ritrovata dopo una prima parte di campionato e questo potrebbe andare a svantaggiare molto i colleghi di reparto. Su tutti a soffrirne maggiormente potrebbe essere proprio Gvidas Gineitis, che nei mesi precedenti al ritorno da titolare dell’ex-Chelsea aveva ricoperto stabilmente quel ruolo.

Il lituano resta altalenante

Ciò che continua a non convincere di Gineitis è l’alternare prestazioni ottime a prestazioni pessime. Quello che distingue un buon giocatore dagli altri è sicuramente la continuità, il saper fare il gesto tecnico con continuità, riuscire a diventare indispensabile e in questo Gineitis non è ancora riuscito ad eccellere. Poco presente anche nelle reti granata, per Gineitis 0 gol fino ad ora in questa Serie A e un solo assist nell’ultima partita contro la Fiorentina (quello per il pareggio di Maripan). Per lui anche qualche problema fisico nella stagione: uno all’adduttore che gli aveva fatto saltare il match contro l’Udinese e uno alla coscia, per il qual ha saltato la trasferta di Como e la seguente gara casalinga contro il Lecce. Tuttavia ora potrebbe ritrovare spazio, già a partire domenica contro il Bologna, ma con ogni probabilità a partita in corso, Casadei dovrebbe rimanere titolare con i due imprescindibili Vlasic e Ilkhan.

Piace a Baroni

Ad ogni modo, il tecnico granata Marco Baroni non si è mai nascosto dal dire quanto apprezzi Gineitis, giocatore che comunque ha sempre cercato di valorizzare nonostante gli evidenti limiti del classe 2004, che ha totalizzato 16 presenze in campionato sotto al guida dell’ex-allenatore della Lazio. Adesso però il lituano dovrà essere bravo a dimostrare le sue qualità quando chiamato in causa, perché il rischio di perdere minuti è sempre più alto.