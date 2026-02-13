Oggi è un mese che Adams e Simeone non giocano titolari insieme, l’ultimo match risale al 13 gennaio, Baroni necessita dei suoi titolari

È passato ormai un mese esatto dall’ultima volta che la coppia d’attacco titolare del Torino ha dato il via a un match dei granata. Giovanni Simeone e Ché Adams, entrambi fermati nell’ultimo periodo da alcuni problemi fisici sembrerebbero ora essere nuovamente entrambi a disposizione dell’allenatore Marco Baroni, che potrebbe riaverli in vista del match di domenica, in cui il Toro ospiterà al Grande Torino (con curva assente per protesta contro la società) il Bologna di Vincenzo Italiano. I due giocatori granata non giocano titolari insieme ormai da diverso tempo e non è certa la titolarità di entrambi contro i rossoblù.

L’ultima insieme da titolari

L’ultimo match giocato insieme da titolari per Adams e Simeone è stato l’ottavo di Coppa Italia contro la Roma, giocato esattamente un mese fa: 13 gennaio 2026, in cui i granata si imposero sui giallorossi per 2-3, eliminando gli uomini di Gasperini dalla competizione, anche grazie a una prodigiosa doppietta dello scozzese. Da allora i due non si sono più incontrati in campo, fino alla scorsa giornata di campionato contro la Fiorentina, quando Adams e Simeone si sono affiancati per 22 minuti nel secondo tempo (dal 69′ all’83’), fino all’uscita dal campo di Adams. Contro il Bologna ci potrebbe essere l’opportunità di vederli insieme, anche fosse solo a partita in corso.

L’ultima partita con gol di entrambi

L’ultima volta che i due attaccanti titolari del Torino hanno trovato gol nella medesima partita risale a tantissimo tempo fa, nel girone d’andata, quando contro il Pisa (2 novembre 2025) riuscirono a rimontare lo svantaggio di 2 gol e ad acciuffare il pareggio con un gol dell’argentino e uno dell’ex-Southampton. Precedentemente era successo di segnare insieme anche nel 3-3 di Roma contro la Lazio. In questo finale di campionato Baroni ha bisogno della sua coppia d’attacco, potendo contare su Kulenovic per farli rifiatare, ma non su uno Zapata ancora in difficoltà e non allo stesso livello dei compagni di reparto.