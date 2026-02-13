Fuori dalla Coppa Italia, lontanissimi dalla zona che vale l’Europa: il Torino ha praticamente chiuso la stagione

Continuare a rimanere concentrati e dare il massimo in questo finale di stagione, sono questi i presupposti con cui Baroni ha fatto intendere di voler proseguire e portare a termine il suo primo campionato sulla panchina del Torino. La stessa frase ricorda molto quella detta proprio un anno fa da Paolo Vanoli, allora tecnico granata: “Da qui in avanti sono tutte finali“. Già all’epoca era ben noto come l’obiettivo europeo – obiettivo per cui ogni anno il Torino dovrebbe competere, ma che man mano si allontana sempre più – fosse ormai irraggiungibile e il finale di stagione rappresentò il momento di peggior rendimento della squadra dell’allenatore ex-Venezia. La stessa situazione si potrebbe riproporre a un anno di distanza.

Gli “obiettivi” di Baroni

Se Baroni era arrivato a Torino per “alzare l’asticella” – che tradotto voleva dire raggiungere l’Europa, anche guardando i precedenti piazzamenti granata con Juric – l’attuale classifica dice ben altro. Il Toro si trova 13o a 27 punti, a -12 dall’Atalanta 7a in classifica, che rappresenterebbe la prima posizione valida per un piazzamento europeo (sempre nel caso in cui la Coppa Italia venga vinta da una delle prime 6 squadre in classifica in Serie A). Guardando verso il basso invece, il Toro è a+9 sulla Fiorentina 17a, che si trova a quota 18 punti. Tirando le somme, i granata sono chiaramente troppo lontani per aspirare all’Europa, ma allo stesso tempo lo spettro della retrocessione resta comunque sullo sfondo, difficile che credere che sotto al Toro non vi sia a una terza squadra, oltre a Pisa e Verona, inferiore ai granata.

Stagione terminata

A tutti gli effetti, nel momento in cui il Toro realizzerà gli ultimi punti per essere certo della salvezza, la stagione della squadra di Baroni sarà finita a tutti gli effetti. Per evitare di terminare anzitempo la propria stagione il Toro avrebbe dovuto per lo meno proseguire il percorso in Coppa Italia, che purtroppo si è nuovamente concluso ai quarti di finale contro l’Inter, con il Toro ancora fuori dalla top 4 del torneo per la trentaduesima volta consecutiva. A questo punto gli occhi vanno puntati su Torino-Bologna in programma domenica, un’eventuale risultato positivo potrebbe avvicinare ancor più i granata alla salvezza.