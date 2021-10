Le parole di Denis Praet dopo la vittoria del Torino dopo la vittoria sulla Sampdoria: “Sono felice di giocare più avanti e poter fare gol”

Con il suo gol ha aperto le marcature e dopo la bella vittoria sulla Sampdoria commenta così la sua prestazione, Dennis Praet: “Sono contento per il gol ma soprattutto per la vittoria. La Samp è sempre nel cuore ma oggi era importante vincere. Sono lo stesso giocatore di quando sono arrivato in Italia: voglio aiutare la squadra il più possibile per vincere e arrivare in alto”. E sull’esultanza dopo il gol : “In un primo momento ho esultato poi ho pensato anche alla Sampdoria e mi sono fermato. La posizione? Io mi sento bene in questa posizione. Sono felice di giocare più davanti per essere più creativo e fare gol ma posso fare anche il mediano. Ma sono molto contento e spero di fare bene in questa posizione”.

Praet su Juric

“Juric? Il calcio del mister è riconoscibile. Ci alleniamo sulle situazioni che vedi in campo: ci sono automatismi, questa è la mano del mister. Come allenamenti è molto più duro lavorare con Juric rispetto a Giampaolo: si lavora molto di più a livello fisico”.