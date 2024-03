Ivan Juric e Raffaele Palladino si affronteranno per la terza volta in carriera nel campionato di Serie A: com’è andata finora

Prosegue la marcia di avvicinamento al 30° turno del campionato di Serie A, che vedrà affrontarsi all’ombra della Mole Torino e Monza. Quella di domenica sarà una gara fondamentale in ottica Europa, che vedrà affrontarsi per la terza volta in Serie A Ivan Juric e Raffaele Palladino: ecco i precedenti andati in scena in campionato.

Il pareggio dell’U-Power Stadium

Nell’ultimo precedente andato in scena in terra brianzola Monza e Torino hanno guadagnato un punto ciascuna. Ad aprire le marcature era stato Ivan Ilic, poi raggiunto dal pareggio di Colpani. Decisivo, in quell’occasione, un grave errore di Gineitis. Il lituano ha perso il possesso del pallone e ha permesso al trequartista biancorosso di involarsi a tu per tu con Milinkovic-Savic e di segnare il gol che aveva rimesso in equilibrio il risultato. Una gara tutto sommato in cui il pareggio era stato giusto, con 12 tiri a testa di cui 5 in porta per entrambe. Meglio il Toro sul dato del possesso palla, pari al 56%, contro il 44 dei padroni di casa.

All’Olimpico di Torino un altro pareggio

Nel primo precedente in assoluto tra i due il risultato è stato ancora una volta il pareggio. Dopo un primo tempo chiuso e con poche occasioni da gol a sbloccare il risultato era stato Antonio Sanabria, un minuto dopo il calcio d’inizio della seconda frazione di gioco. Il Toro però non è riuscito a portare a casa i tre punti e a pochi minuti dal triplice fischio era stato raggiunto dal gol di Caprari.

Ora i due si affronteranno di nuovo per provare a fare un passo decisivo nella corsa che porta alla qualificazione alle coppe europee. La classifica vede in vantaggio i brianzoli con 42 punti, contro i 41 del Toro. Vincere sarebbe importantissimo per scavalcare una diretta concorrente e per non perdere il treno che porterebbe all’ottavo posto. Quest’ultimo, grazie al ranking, potrebbe valere l’accesso alle competizioni eruopee.