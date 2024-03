Danilo D’Ambrosio è alle prese con delle noie fisiche ed è in dubbio per la gara del Grande Torino in programma sabato

Raffaele Palladino sarà costretto a fare i conti con qualche problema di formazione in vista della prossima gara contro il Torino. Danilo D’Ambrosio, ex difensore granata, è infatti in dubbio per la trasferta all’ombra della Mole a causa di alcuni problemi fisici. Il giocatore aveva infatti subito un infortunio muscolare nei giorni antecedenti alla sfida contro la Roma e non era stato convocato dall’allenatore biancorosso. A distanza di settimane il problema sembra persistere e D’Ambrosio non ha ancora del tutto recuperato. Ecco perché la sua presenza è in forte dubbio. Il numero 33 non scende in campo dallo scorso 3 febbraio, quando il Monza ha affrontato l’Udinese al Bluenergy Stadium.

In difesa probabile la coppia Izzo-Marì

In assenza di D’Ambrosio Palladino dovrebbe affidarsi nuovamente alla coppia di centrali formata da Izzo e Pablo Marì. Nelle ultime uscite infatti il Monza è stato schierato in campo con il 4-2-3-1, spesso con Birindelli e Carboni sugli esterni. Una soluzione che il tecnico ha alternato anche con la difesa a 3 e che con ogni probabilità deciderà di adottare anche contro il Toro visti gli ottimi risultati che sono arrivati nelle ultime partite. Al Grande Torino non ci saranno sicuramente gli squalificati Bondo e Gomez, oltre agli infortunati Vignato e Caprari. Il primo soffre di un fastidio agli adduttori, mentre l’attaccante è alle prese con la lesione del legamento crociato anteriore e dovrà stare lontano dai campi ancora per un po’.

Pericolo Maldini

Palladino dovrebbe fare ancora affidamento su Daniel Maldini sulla trequarti. L’ex Spezia sta vivendo un periodo di forma straordinario, in cui ha firmato tre gol nelle ultime quattro partite. La difesa granata dovrà prestare particolare attenzione alla fantasia del figlio d’arte.