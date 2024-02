I precedenti di Torino-Lecce in Serie A: in casa comandano i granata, con ben 5 vittorie su 9 partite giocate

Dopo i due pareggi contro Salernitana e Sassuolo, il Toro è alla ricerca dei 3 punti. Nella 25^ giornata di Serie A c’è Torino-Lecce. Allo Stadio Olimpico Grande Torino arriva la squadra di D’Aversa, calcio d’inizio alle ore 19:00. In Serie A, Torino-Lecce si è giocata 9 volte. I numeri sono incoraggianti: 5 vittorie del Toro, 2 pareggi e 2 sconfitte. 15 gol fatti e 6 gol subiti. In casa, comanda il Toro. Di seguito tre precedenti.

2008/2009: inizio col botto

Nella stagione 2008/2009, il Torino di De Biasi è pronto per esordire. La prima giornata, il 31 agosto del 2008, è Torino-Lecce. 3-0 per il Toro, partita senza storia. Per il Toro, le reti sono di Rosina (rigore al 29′), Zanetti (32′) e Bianchi (75′). I granata finirono il campionato al 18^ posto: retrocessione. Dopo De Biasi, prima Novellino e poi Camolese, non riuscirono a salvare la squadra.

2022/2023: Vlasic decisivo

Lo scorso anno, il Toro si è imposto per 1-0. La partita, valida per la 5^ giornata, si è giocata il 5 settembre del 2022. In panchina non c’è Juric (squalificato), al suo posto Paro, che affronta Baroni. Per vincere, al Toro, basta il gol di Vlasic nel primo tempo al minuto 40. Prestazione solida e Toro al 4^ posto. Ilkhan aveva giocato dal 1′ minuto.

2019/2020: la vetta mancata

L’ultima sconfitta, in casa contro il Lecce, risale al 16 settembre del 2019 nella 3^ giornata. Il Toro, in caso di vittoria, andrebbe primo in classifica. Serata caldissima, con i granata che però perdono 1-2. Mazzarri non riesce a vincere contro Liverani. Apre le marcature, al 35′, Diego Farias. Poi nel secondo tempo, rigore di Belotti (58′) e gol di Mancosu (73′). Mazzarri chiese scusa ai tifosi. Esordio per Verdi in campionato.