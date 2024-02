Il Lecce è l’unica squadra contro cui Ivan Juric ha sempre vinto in carriera: proseguirà la striscia positiva anche dopo venerdì?

I pareggi contro Salernitana e Sassuolo hanno lasciato tanti rimpianti al Torino, che non ha approfittato del calendario favorevole rispetto alle dirette concorrenti per l’Europa. Solo due punti su sei disponibili, che hanno visto i granata rallentare e non di poco. Adesso, per ripartire sin da subito con una vittoria, c’è il Lecce. Chi sa bene come battere il Lecce è certamente Ivan Juric. Il tecnico croato, infatti, non solo non è mai uscito sconfitto nelle sfide contro i salentini nella sua carriera da allenatore, ma è anche sempre riuscito a vincere tra Genoa, Verona e Toro. Un bilancio super, che parla di 6 vittorie in altrettante gare, e a cui certamente vuole dare continuità.

Juric bestia nera del Lecce

Nonostante la giovane età del tecnico, che allena ormai da diversi anni, il primo incrocio risale addirittura alla stagione 2016/2017. In quel caso, nel terzo turno di Coppa Italia, il suo Genoa era riuscito a battere il Lecce con il risultato di 3-2. Incredibilmente, le due reti subite nella prima partita, sono state le uniche che i giallorossi abbiano mai segnato a una squadra di Juric. Nei successivi incontri con il Verona dell’annata 2019/2020, infatti, Juric è riuscito a imporsi 0-1 all’andata e con un netto 3-0 al ritorno. Dopodiché, dopo non essersi incontrati alla prima stagione sulla panchina del Toro, nel 2022/2023 le sfide sono terminate 1-0 e 0-2 per i granata, con le reti siglate da Vlasic, Sanabria e Singo. Quest’anno un altro 0-1, targato Buongiorno. Insomma, un rendimento mica male dell’allenatore contro i salentini. La speranza è che domani questa striscia possa ulteriormente prolungarsi, sia per quanto riguarda le vittorie che i clean sheet.