In conferenza stampa, Juric ha parlato anche di Ilic: “Adesso ha preso la strada giusta, ma non è stato sempre così”

Finora questa, per il Toro, è stata una stagione altalenante. Alcuni giocatori, hanno reso o stanno rendendo meno di quanto ci si aspettasse. Ivan Ilic, in netta crescita, è uno di questi. Dopo aver fatto la differenza lo scorso anno, nella seconda parte di stagione, quest’anno era partito male. Già a Pinzolo si era visto che qualcosa non andava. Juric lo aveva rimproverato e messo in panchina. Il problema non era tecnico, ma mentale. Prima di Torino-Lecce, Juric ha parlato di nuovo di Ilic. Secondo il tecnico di Spalato, adesso il classe 2001 ha preso la strada giusta. Il Toro, se vuole credere all’Europa, ha bisogno del miglior Ilic. Piano piano il numero 8 ha ritrovato la titolarità, diventando un perno della squadra.

Ilic: l’allenamento e il lavoro

Queste sono state le parole di Juric: “Ivan ultimamente ha preso la strada giusta, tutto parte dall’allenamento, dal lavoro. Non è stato sempre così, ma questa è la strada giusta. Se continua così finirà quest’alternanza di rendimento che ha”. Infatti, nonostante le presenze, alcune partite sono state sottotono. Basti pensare alle ultime due contro Salernitana e Sassuolo. Juric però è fiducioso: se continua così, diventerà continuo.

L’investimento

Che Ilic sia un talento, è fuori discussione. In pochi hanno un sinistro come il suo. Il Toro ha fatto un investimento per lui. Al Verona è stato pagato 15,7 milioni di euro. Anche Vagnati ha detto: “Ilic deve fare la definitiva maturazione”. Tutti credono in lui. Quest’anno, in 21 presenze, ha raccolto 2 gol e 2 assist. Abile in fase offensiva, in quella difensiva un po’ meno, ma il tempo è dalla sua parte.