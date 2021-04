I precedenti di Torino-Roma / In casa i granata contro i giallorossi hanno vinto 33 volte, pareggiato 27 e perso in 16 occasioni

Dopo il pareggio nel derby della Mole e la vittoria contro l’Udinese 0-1, grazie a un gol di Belotti, la squadra di Nicola si appresta ad affrontare la Roma che è reduce dalla partita di ritorno contro l’Ajax nei quarti di finale di Europa League. Il dispendio di energie da parte della squadra giallorossa contro il club olandese potrebbe essere un vantaggio che i granata dovranno sfruttare. Il Toro ha anche dalla sua parte i precedenti tra le mura amiche contro i giallorossi infatti, nei 76 totali, i granata hanno vinto 33 volte, pareggiato 27 e lasciato la vittoria al club capitolino in 16 occasioni. Nel match di domenica con calcio d’inizio alle ore 18 se la squadra di Nicola andrà a caccia di punti salvezza, i giallorossi cercheranno di portare a casa dei punti utili per centrare l’obiettivo stagionale, ovvero conquistare un posto per giocare in Champions League.

Torino-Roma, la manita granata nel 1950

Per trovare la partita nella quale il Toro in casa ha segnato il maggior numero di reti contro la Roma bisogna tornare al 12 marzo 1950 quando i granata, con la squadra ricostruita sulle macerie del Grande Torino, sconfisse i giallorossi 5-0. A quell’epoca sulla panchina del Torino sedeva Bigogno mentre a guidare la squadra capitolina era Bernardini che, dopo la 35a giornata, fu sostituito da Bernardini. Dopo che i granata furono sconfitti all’andata 3-1, al Filadelfia rifilarono ai giallorossi una manita. I granata passarono in vantaggio con Santos, poi Frizzi mise a segno una tripletta con due reti segnate su rigore ed infine una rete di Giuliano chiuse il match.

Nel 2016 l’ultima vittoria del Toro

I granata non vincono in casa contro la Roma dal 2016 quando il Toro, allora guidato da Mihajlovic, sconfisse la Roma di Spalletti 3-1. A sbloccare la partita fu Belotti dopo soli 8 minuti di gioco, grazie a un’incornata del numero 9 granata che trafisse Szczesny. Poi arrivò una grande parata da parte di Hart e dall’altra parte Iago Falque colpì un palo. Il match fu scintillante, arrivò un rigore a favore del Toro per un contatto in area tra Belotti e Bruno Peres. Dal dischetto Iago Falque portò i granata sul 2-0, poco dopo Totti rispose ai granata trovando il gol su calcio di rigore. A chiudere il match ci pensò Iago Falque che mise a segno un’importante doppietta contro una sua ex squadra.