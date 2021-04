La classifica stilata da Calcio e Finanza sul rapporto tra monte ingaggi e rendimento dei club di Serie A, vede il Torino tra gli ultimi

1,76 milioni. Questo è il costo di un punto per il Torino secondo uno studio effettuato da Calcio&Finanza che mette in rapporto il monte ingaggi netto dei club di Serie A ed i punti conquistati nel corso della stagione. Non il più brillante dei risultati quello raggiunto dai granata, che presentano degli stipendi piuttosto alti rispetto al rendimento concreto dei propri giocatori. Sono infatti diciassettesimi nella classifica generale, lo stesso piazzamento che hanno attualmente in campionato, a pari punti con il Napoli subito sopra ma con una partita in più. Quei 26,7 milioni netti investiti negli ingaggi che valgono solamente 27 punti, potrebbero quindi essere spesi meglio.

Toro, c’è molto da migliorare sul fronte ingaggi

Massimo costo e minimo risultato per questo Toro, che ha degli stipendi da Europa League ma un rendimento che in stagione lo ha pericolosamente avvicinato alla Serie B, sebbene grazie a Nicola e al mercato di gennaio le cose siano migliorate. Difficile fare peggio, eppure c’è chi ci è riuscito. Roma e Cagliari si trovano infatti alle spalle dei granata ma a sorpresa, al fondo della classifica c’è la Juventus, con ogni punto che costa circa 3,3 milioni di euro. C’è però il fattore CR7 da tenere presente e che alza inevitabilmente i costi.

Serie A, l’Atalanta vanta uno dei migliori rapporti qualità-prezzo

Dalla quindicesima posizione c’è il vero crollo dei rendimenti. Le vere sorprese sono però ai vertici di classifica: il gradino più alto del podio è dello Spezia che paga ogni punto solamente 0,53 milioni, seguito dal Verona che en spende 0,57. Il club che però sembrerebbe avere il rapporto qualità-prezzo tra i più proficui è l’Atalanta, terza con 0,67 milioni. La Dea, nonostante un monte ingaggi decisamente al di sotto della media, resta quarta in campionato con 61 punti, uno in meno della Juve, che paga quasi cinque volte gli stipendi dei bergamaschi, e due in meno del Milan, undicesimo nella classifica dei compensi. Anche l’Inter, capolista in campionato, resta a metà.