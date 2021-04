Daniele Baselli si ferma per l’ennesima volta a causa di un problema alla caviglia e resta in dubbio per Torino-Roma

Sembrava essere rispuntata la luce in fondo al tunnel per Daniele Baselli, ma è invece tornato il buio. Il centrocampista ha infatti riscontrato l’ennesimo problema fisico, che potrebbe tenerlo lontano dai campi per qualche tempo. Difficile vedere il suo nome nella lista dei giocatori disponibili contro la Roma nel match in programma per domenica alle ore 18.00, cosa già accaduta all’andata con i giallorossi, dove a fermarlo sono stati gli strascichi per l’operazione subita dopo la rottura parziale del crociato.

Baselli, già tre stop dopo il rientro dall’operazione al crociato

Nell’ultimo allenamento infatti, il numero otto della formazione granata non ha preso parte alla seduta di lavoro svolta dai compagni. Solo terapie alla caviglia per lui, la stessa che gli aveva già dato problemi contro l’Inter, costringendolo a lasciare il campo anticipatamente. Arrivato al quarto problema di salute stagionale ha infatti collezionato solamente sette presenze e la fortuna continua a non assisterlo. Prima il crociato, poi il Covid, la caviglia ed infine la ricaduta, non aiutano la sua situazione.

Baselli, il tempo stringe per la salvezza e Nicola potrebbe non attendere

Rilanciato dall’arrivo di Nicola, Baselli è riuscito a tornare in campo diversi mesi dopo l’operazione, mettendosi a disposizione del tecnico e della squadra per contribuire alla salvezza. L’unica volta in cui è stato schierato titolare però, non ha portato a termine la partita per cause di forza maggiore, interrompendo di nuovo la continuità parzialmente ritrovata ed il graduale ritorno in campo. La fragilità fisica potrebbe costare caro al centrocampista: le gerarchie di Nicola, con il tempo che stringe, non attendono.