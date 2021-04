Bonazzoli e Murru sono indietro nelle gerarchie di Nicola e a fine stagione faranno ritorno alla Sampdoria

Federico Bonazzoli e Nicola Murru a fine stagione faranno ritorno a Genova, sponda blucerchiata. I due giocatori arrivati la scorsa estate dalla Sampdoria non verranno riscattati dal club granata. Per entrambi c’è il diritto di riscatto. Per Bonazzoli c’è l’obbligo di riscatto a determinante condizioni, ovvero il raggiungimento di quota 8 gol. I due giocatori granata arrivati al Toro perché entrambi avevano già lavorato con Giampaolo, con Nicola non stanno trovando spazio. Nelle ultime partite il tecnico di Luserna San Giovanni non li ha nemmeno utilizzati a partita in corso. Sia Bonazzoli che Murru nelle ultime nove partite che separano i granata dal termine del campionato sperano di entrare in campo, anche se sarà molto difficile, per poter aiutare il Toro a raggiungere l’obiettivo salvezza. La permanenza in granata è da escludere anche perché per i due in ballo ci sono cifre importanti: si parla di 8 milioni per l’attaccante, 6 per il difensore sardo.

Bonazzoli decisivo solo in un match

La stagione di Federico Bonazzoli è stata molto altalenante. Il numero 26 granata non ha mai convinto a pieno. L’attaccante ex Sampdoria già a gennaio era stato molto vicino a lasciare il Toro. Il Crotone nella scorsa sessione di calciomercato invernale aveva messo gli occhi su di lui ma Bonazzoli aveva rifiutato la proposta del club calabrese perché non era convinto della destinazione. Poi ci aveva provato il Parma, era tutto stabilito ma poi i ducali non riuscirono a concludere delle operazioni in uscita e così la trattativa sfumò. Bonazzoli, nella sua esperienza in granata, si è dimostrato decisivo solo nel match contro l’Atalanta, dove dopo lo 0-3 iniziale a favore dei bergamaschi la squadra di Nicola riuscì ad agguantare il pareggio con Bonazzoli che segnò nei minuti finali il gol del 3-3. Adesso raggiungere le condizioni per un suo riscatto obbligatorio sembra un’operazione impossibile.

La stagione di Murru

Murru fu acquistato come rincalzo di Rodriguez a causa di un infortunio del difensore svizzero a pochi giorni dall’inizio del campionato. Murru non ha mai convinto e con l’arrivo di Nicola ha sempre trovato meno spazio. Il numero 29 granata fino ad oggi ha totalizzato 14 presenze in campionato e 3 in Coppa Italia senza mai lasciare il segno. L’ultimo match nel quale il difensore granata ha messo piede in campo è stato proprio contro la ex squadra, con la partita terminata con il risultato di 0-1 in favore della squadra di Ranieri. Nel 3-5-2 Nicola come esterno a tutto fascia gli ha sempre preferito Ansaldi. Per questi motivi l’esperienza di Murru al Toro terminerà a fine stagione e il giocatore ritornerà alla Sampdoria.