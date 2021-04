La Roma, prima di pensare alla sfida contro il Toro, dovrà affrontare l’Ajax nel ritorno del quarto di finale di Europa League

Il Torino dopo l’importante vittoria contro l’Udinese per 0-1, con gol di Belotti su rigore, si appresta ad affrontare la Roma di Fonseca. Ma i giallorossi, prima di poter iniziare a pensare al match di campionato contro i granata, dovranno focalizzarsi sulla partita di ritorno del quarto di finale di Europa League contro l’Ajax. I giallorossi all’andata hanno battuto la squadra olandese 1-2, ma la sfida è ancora aperta. Da venerdì mattina la squadra di Fonseca inizierà a preparare la partita di domenica contro la squadra di Nicola. Partita nella quale i giallorossi cercheranno di portare a casa dei punti per poter agganciare ancora un posto in Champions League, posizione che attualmente dista 7 punti.

Difesa a 3 per Fonseca

Fonseca schiera molto spesso la difesa a 3. L’idea del tecnico giallorosso è quella di un calcio propositivo. In fase di non possesso il reparto difensivo della Roma rimane molto alto ed è scaglionato. Questo a volte permette più facilmente agli avversari di trovare la via del gol. Solo in 9 occasioni la porta della Roma è rimasta inviolata, l’ultima proprio nell’ultimo turno di campionato che si è disputato dove la squadra di Fonseca ha battuto 1-0 il Bologna di Sinisa Mihajlovic. In più, per quanto riguarda la difesa giallorossa, c’è da sottolineare i tanti infortuni che ci sono stati in questo reparto dove attualmente sono indisponibili Smalling e Kumbulla. I due difensori ai quali i granata dovranno prestare più attenzione sono Mancini e Ibanez che stanno convincendo portando a casa prestazioni molto positive.

In attacco l’insidia è Borja Mayoral

Nell’attacco giallorosso il pericolo principale potrebbe essere Borja Mayoral. Fonseca sta dando sempre più spazio allo spagnolo dopo che il tecnico della Roma ha avuto qualche discussione con Dzeko il quale, tra litigi e infortuni, in questa stagione sta avendo un rendimento altalenante. Borja Mayoral sta convincendo tutti. Con la rete segnata al Bologna è arrivato a quota 7 gol in campionato proprio come il bosniaco. Il numero 21 giallorosso si sta dimostrando un giocatore importante sia in Serie A che in Europa League. Borja Mayoral vorrà sicuramente continuare su questa strada per fare in modo che la Roma lo riscatti dal Real Madrid e continui a puntare su di lui. Il Torino è avvisato e dovrà farsi assolutamente trovare pronto perché domenica in palio ci sono punti fondamentali per la lotta salvezza.